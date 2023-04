Verdienstorden für OB Arnold aus Gmünd und Pfarrer Pitzal aus Leinzell

Ministerpräsident Winfried Kretschmann überreichte am Samstag in Mannheim den Verdienstorden des Landes Baden-​Württemberg an 23 verdiente Persönlichkeiten. Unter den Geehrten befanden sich der Schwäbisch Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold sowie Pfarrer Franz Pitzal aus Renningen, der viele Jahre in Leinzell gelebt hatte und durch seine Krippenlandschaften überregional bekannt wurde.

Samstag, 22. April 2023

Gerold Bauer

„Der Rittersaal im Mannheimer Schloss bietet einen würdigen Rahmen, um Menschen auszuzeichnen, die durch ihre Verdienste um Baden-​Württemberg, für die Allgemeinheit und für die Menschen im Land herausragen“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann. „Jede demokratische Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass sich ihre Bürgerinnen und Bürger um ihre gemeinsamen Angelegenheiten kümmern, sich miteinander für etwas einsetzen, das ihnen wichtig ist, und sich für andere engagieren“, so der Landesvater.





Der Verdienstorden soll für ganz besondere Leistungen vorbehalten sein und daher ist die Zahl der Ordensträger ist auf insgesamt 1000 lebende Personen begrenzt. Zu denen gehört nun Richard Arnold, der nicht zuletzt für die Förderung der Integration und des Miteinanders in der Stadtgemeinschaft ausgezeichnet wurde.







Franz Pitzal fand mit seiner Familie als Heimatvertriebener nach dem Zweiten Weltkrieg in Leinzell ein neues Zuhause, arbeitete dort in einem handwerklichen Beruf und lernte von einem einem Nachbarn des Schnitzen von Krippenfiguren. Später machte er seinen Glauben zum Beruf und war jahrzehntelang als Pfarrer in Renningen tätig. In diesem Amt trug er durch seinen unermüdlichen Einsatz und immer neue Ideen zur Förderung der Spendenbereitschaft bei und sammelte mehrere Millionen Euro an Spendengeldern zum Bau von Kindergärten, Schulen, Kinderheimen, Brunnen und vielen weiteren sozialen Projekte auf der ganzen Welt . Dies gelang ihm unter anderem mit der Sternsinger-​Aktion, aber auch mit seinem bekanntesten Vorhaben, der Renninger Krippe, die unzählige Menschen berührte.





