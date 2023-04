Bike the Rock: Ein Franzose gewinnt erstmals das Hauptrennen der Männer

Fotos: Zimmermann

Der Franzose Joshua Dubau gewinnt in Heubach das bis zum Schluss spannende Bundesliga-​Elite-​Rennen. Der deutsche Vorjahressieger Luca Schwarzbauer fährt auf Rang drei. Das Elite-​Rennen der Frauen geht klar an die 21-​jährige Österreicherin Mona Mitterwallner.

Sonntag, 23. April 2023

Thomas Ringhofer

Um Weltranglisten– und Bundesligapunkte ging es am Sonntag in der olympischen Disziplin Cross-​Country. Nach dem Wegfall des Weltcup-​Rennens in Albstadt bietet Heubach nun das höchstdotierte Cross-​Country-​Rennen in Deutschland an – mit dem höchsten Status des Weltradsportverbands UCI: der Hors Categorie (HC) für die U 23 und Elite sowie die UCI Junior Series für die Junioren.





Das Hauptrennen der Männer und gleichzeitiger Abschluss der 23. Auflage von Bike the Rock hätte kaum spannender sein können. Die 35 Teilnehmer des Bundesliga-​Elite-​Rennens mussten sechs Runden absolvieren. Bis zur Hälfte war es ein Dreikampf zwischen dem Franzosen Joshua Dubau, Pierre de Froidmont (Belgien) und Luca Schwarzbauer. Der deutsche Titelverteidiger wurde am Ende starker Dritter, nachdem er angekündigt hatte, dass er wegen des bevorstehenden Weltcups nicht alle Körner geben würde. Am Ende musste er auch der schweren Strecke Tribut zollen, „die mir mit den vielen Anstiegen nicht so liegt.“ Bis zum Schluss duellierten sich Dubau und de Froidmont, den ein Fahrfehler in der Schlussrunde den möglichen Triumph kostete.









Fünf Runden hatten die Damen der Bundesliga-​Elite zu absolvieren. Hier gingen 46 Fahrerinnen ins Rennen, von denen Vorjahressiegerin Haley Batten (USA) und Mona Mitterwallner lange das Feld anführten, ehe sich die Junioren-​Weltmeisterin aus Österreich absetzte und am Ende mit anderthalb Minuten Vorsprung ins Ziel fuhr. Platz drei ging an die Schweizerin Sina Frei. Auf den Plätzen fünf und sechs folgten die beiden Deutschen Ronja Eibl und Nina Benz. Die Mitfavoritin Loana Lecomte aus Frankreich wurde Vierte.

