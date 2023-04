Fußball: Doppelpack zieht dem TSGV Waldstetten den Stecker

In der Fußball-​Landesliga hat der TSGV Waldstetten den SV Neresheim empfangen. Letztlich musste sich der TSGV nach einem Doppelschlag der Neresheimer kurz nach der Pause mit 0:2 (0:0) geschlagen geben.

Montag, 24. April 2023

Thomas Ringhofer

46 Sekunden Lesedauer



Die Partie war kaum angepfiffen, da tauchte Jonas Kleinmann vor dem Neresheimer Tor auf. Leicht im Fallen schoss er am kurzen Eck vorbei (2. Minute). Kurz darauf landete wieder ein langer Ball bei Kleinmann, der nun an Samuel Aubele im Tor der Neresheimer scheiterte (9.). Dann wurde es auf der anderen Seite gefährlich. Eine Flanke von links landete bei Hakki Yildiz, der freistehend aus kurzer Distanz volley abschloss. Max Helmli im TSGV-​Tor parierte prächtig (16.). In der 20. Minute flankte Julius Bäumel von links in die Mitte, Bauer scheiterte an Aubele (20.). Bäumel zerrte sich den Oberschenkel, für ihn kam Beytullah Cinar früh in die Partie.





Bis zur Pause passierte nicht mehr viel. „Nach 25 Minuten war es eine Partie ohne große Möglichkeiten, letztlich ist es gerecht in die Halbzeit gegangen“, resümierte Waldstettens Trainer Bernd Maier.





