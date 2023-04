Gmünd landet in Fahrradklima-​Test auf vorletztem Platz

Foto: gbr

Platz 15 von 16 – mehr ist nicht drin für Schwäbisch Gmünd im aktuellen ADFC-​Ranking der Städte vergleichbarer Größe in Baden-​Württemberg in puncto Fahrradfreundlichkeit. Besonders sauer stößt den Umfrageteilnehmern die Ahndung von Falschparkern und das Fahren im Mischverkehr auf. Der ADFC beanstandete am Montag auch die relativ neu gebauten Gmünder Kreisverkehre.

Montag, 24. April 2023

Benjamin Richter

54 Sekunden Lesedauer



Es ist eine Zahl, die aufhorchen lässt: 83 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage für den Fahrradklima-​Test 2022 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-​Clubs (ADFC) fühlen sich beim Radfahren in Schwäbisch Gmünd eigenen Angaben zufolge nicht sicher.

Mit einer Schulnote „Vier minus“ landet die Stauferstadt im Land auf dem vorletzten von 16 Plätzen unter den Städten vergleichbarer Größe. Als der Test 2020 zum vormals letzten Mal durchgeführt worden war, hatte Gmünd noch den 13. Platz erreicht.

Die einzigen leichten Verbesserungen konnte die Stadt bei der Werbung für das Radfahren sowie bei der Medienpräsenz des Themas erzielen.

„Das bringt uns auf der Straße leider nicht weiter“, berichtet Jürgen Stemke aus den Beratungen des ADFC-​Ortsverbands Schwäbisch Gmünd. „Auf der Straße helfen nur echte Verbesserungen der Infrastruktur. Der letztes Jahr eröffnete Altstadtring konnte ganz offensichtlich nicht überzeugen.“





Mit welchen kleinen und großen Maßnahmen sich laut ADFC für den Radverkehr in Schwäbisch Gmünd viel verbessern ließe, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe ist auch digital im iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



205 Aufrufe

218 Wörter

26 Minuten Online



Beitrag teilen