Gmünder Hadinger begeistert mit seiner Sinfonie

hat

Lukas Hadinger: Diesen Namen wird man sich sicherlich merken müssen, wenn der junge Gmünder Komponist Stift und Notenpapier nicht ganz zu Gunsten der Medizin (er studiert aktuell Humanmedizin) zur Seite legt. Das ist auf jeden Fall nach dem Konzert der „Jungen Philharmonie Ostwürttemberg“ am Sonntagabend im Peter-​Parler-​Saal des Stadtgartens nicht mehr weg zu diskutieren.

Montag, 24. April 2023

Jürgen Widmer

39 Sekunden Lesedauer



Auch, wenn das Gastspiel in Gmünd nicht mehr die Uraufführung war, so doch Gipfel und Abschluss der Präsentation dieser erfrischend jungen und emotionalen Komposition.





Was ansonsten bemerkenswert ist an dieser Sinfonie, lesen sie am dienstag ind er Rems-​Zeitung.



Denn was die JPO da zum Klingen, Tönen und Schwingen brachte, nahm ihr Publikum im Sturm ein.2018 begann Hadinger mit den ersten Skizzen seiner Sinfonie, die, wenn man das Werk einmal ganz zu Ende gehört hat, ohne Umschweife als ein Musterbeispiel einer sinfonischen Dichtung bezeichnet werden kann. 2022 war sie vollendet und das „JPO“ hat sie nun an zwei Wochenenden viermal aufgeführt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



310 Aufrufe

157 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen