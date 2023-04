GOA-​Chef Arnd Grewe hört auf

GOA-​Chef Arnd Grewe hört aus persönlichen Gründen auf. Bernd Hörger führt interimsweise die Geschäfte der Gesellschaft für Abfallwirtschaft im Ostalbkreis weiter.

Landrat und GOA-​Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Joachim Bläse sowie Bernd Hörger – Geschäftsführer der privaten Mehrheitsgesellschafterin Hörger Holding GmbH – teilten am Montag mit, dass der bisherige GOA-​Geschäftsführer der GOA, Arne Grewe, aus persönlichen Gründen seine Tätigkeit bei der GOA beenden wird.

Grewe war im November 2020 vom GOA-​Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Henry Forster gewählt worden und trat sein Amt im Januar 2021 an. Zuvor war er 20 Jahre lang bei der Henning-​Gruppe in leitenden Managementpositionen in den Bereichen Vermarktung, Entsorgungsberatung sowie Anlagenbau und –betrieb tätig gewesen.

