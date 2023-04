Wissen: Mondfahrt für den weißen Hasen

Foto: imago/​Everett Collection

Die Raumfahrt verbindet man landläufig mit Aktivitäten der Amerikaner und der Russen. Jetzt könnten mal die Japaner die Nase vorn haben: Ein jungesUnternehmen aus Nippon wagt eine Mondlandung.

Montag, 24. April 2023

Gerold Bauer

24 Sekunden Lesedauer



Nach der relativen Pleite, die Elon Musk gerade mit seinen Weltraumambitionen auf dem Weg zum Mars erlebt hat, könnte jetzt vielleicht erst mal die Stunde der privaten Raumfahrt zum Mond schlagen. Am 25. April gegen 18.40 Uhr (MESZ) will das junge japanische Raumfahrtunternehmen Ispace ein Landegerät namens Hakuto-​R auf dem Mond aufsetzen lassen.





Was es damit auf sich hat, steht am Montag in der Rems-​Zeitung auf der Wissen-​Seite!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



191 Aufrufe

97 Wörter

58 Minuten Online



Beitrag teilen