Christa Weber: Seit 40 Jahren an der Schule

Christa Weber, Rektorin an der Schäfersfeldschule Lorch, hat ihr 40-​jähriges Dienstjubiläum gefeiert.

Dienstag, 25. April 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



Als echtes Gmünder Urgestein schließt Christa Weber nach ihrer Grundschulzeit und dem Abitur am hiesigen Wirtschaftsgymnasium das Studium zur Grund– und Hauptschullehrerin 1984 in Schwäbisch Gmünd ab. Nach dem Referendariat in Mulfingen folgt ein Aufbaustudium zur Realschullehrerin an der PH Schwäbisch Gmünd. Bis 1991 unterrichtete Weber an der Schillerschule in Eislingen, bevor sie 1993 ihr Wirken in Mutlangen als Realschullehrerin für die Fächer Mathematik, Religion und Technik fortsetzte.Bereits hier nimmt Christa Weber neben ihrer Klassenlehrertätigkeit vielfältige Aufgaben wahr. Sie bereichert das Schulleben sowohl in ihrer Tätigkeit als Mentorin für Lehramtsanwärter, als Mitglied der Schulkonferenz als auch als verantwortliche Betreuerin des Schüleraustausches mit der Partnerschule in Tunbridge Wells in Großbritannien. Die Arbeit in der SMV liegt ihr sehr am Herzen, so führt sie als Beauftragte des staatlichen Schulamtes 10 Jahre lang Fortbildungen für Verbindungslehrer*innen und Schülersprecher*innen im gesamten Ostalbkreis durch.2001 wird Christa Weber zur Realschulkonrektorin in Lorch ernannt, zwei Jahre später übernimmt sie als Realschulrektorin die Leitung der Schule und lenkt seitdem mit großem Engagement die Geschicke der Schäfersfeldschule Lorch. 2014 gelingt ihr zusammen mit den Lehrkräften die Integration der ehemaligen Hauptschule zur dreizügigen Verbundschule. Mittlerweile ist die Schäfersfeldschule wieder eine Realschule, die sowohl den Haupt– wie auch den Realschulabschluss anbietet. Über die eigene Schule hinaus ist Christa Weber geschäftsführende Schulleiterin der Lorcher Schulen und erteilt Schulrecht am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Schwäbisch Gmünd.

