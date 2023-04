Halbleiter: Umicore Gmünd will Stück vom Wachstumsmarkt

Mit 865 Millionen Euro vor Steuern erzielt der Konzern Umicore 2022 sein zweitbestes Geschäftsergebnis. Der neue Geschäftsführer der Umicore Galvanotechnik in Schwäbisch Gmünd, Michael Herkommer, erklärt, dass gerade die kleineren „Business Units“ unter Wachstumsdruck stünden. Eine immer größere Rolle werde dabei die Halbleitertechnik spielen.

In den Bereichen Schmuck und Oberflächenveredelung, für die der Name Umicore in Gmünd, einst als Scheideanstalt für Gold und Silber gegründet, seit jeher steht, gebe es kaum noch Wachstumsaussichten, legte Michael Herkommer beim Jahrespressegespräch am Dienstag dar.

Deshalb habe die Umicore Galvanotechnik 2015 den Weg dafür frei gemacht, das Produktportfolio um Anwendungen aus dem Halbleitersegment zu erweitern. Nach wie vor, betonte der im März neu ins Amt berufene Geschäftsführer, stecke die Halbleitertechnik am Standort Schwäbisch Gmünd jedoch in den Kinderschuhen.





