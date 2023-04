Iggingen: Mehr Schüler, mehr Betreuung – aber wo?

Die Grundschule in Iggingen wächst im Hinblick auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler. Für den Betreuungsbereich wird nun eine bisher vermietete ehemalige Lehrerwohnung umgebaut. Ob ein Mensa-​Neubau in den Schulhof kommen soll, wird kritisch gesehen.

Dienstag, 25. April 2023

Gerold Bauer

Wären die demographischen Prognosen im Hinblick auf den ländlichen Raum wirklich eingetreten, dann stünde das Igginger Schulhaus vermutlich heute mindestens zur Hälfte leer. Tut es aber nicht – vielmehr ist das genaue Gegenteil im Hinblick auf die Schülerzahlen der Fall. Aktuell reicht zwar noch der Platz, aber dies wird sich in einigen Jahren ändern.







Lesen Sie am 25. April in der Rems-​Zeitung, warum in Iggingen Handlungsbedarf besteht und welche Möglichkeiten die Gemeinde hat!

