Spielsucht: Keine Kontrolle mehr — Game over

Foto: Adobe Stock /​Anastassya

Das Zocken an Automaten, Spieltischen und im Internet kann süchtig machen — und die Betroffenen zerstören. Inzwischen sind immer mehr Kinder und Jugendliche gefährdet. Um aufzuklären und Fragen zu beantworten, gibt es am 26. April eine Telefonaktion unserer Zeitung.

Dienstag, 25. April 2023

Gerold Bauer

31 Sekunden Lesedauer



Spielsucht ist ein ernst zu nehmendes Problem — auch in Deutschland. Rund 40 Prozent der 16– bis 70-​Jährigen zocken nach Angaben des Bundesgesundheitsministerius in Berlin an Automaten, Spieltischen, in Wettbüros oder am Computer, Tablet oder Handy. Eine halbe Million Menschen ist in Deutschland bereits als spielsüchtig zu bezeichnen.







Wer sich dazu Rat holen möchte oder Fragen hat: Experten sind am Mittwoch, 26. April, unter der (auch aus den Mobilfunk-​Netzen) kostenfreien Nummer 0800/​137 2700 von 11 bis 13 Uhr erreichbar. Die Beratung ist anonym und gratis.



