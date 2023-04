Aus dem Bistro wird das Wirtshäusle am Turm

Foto: jtw

Das „Bistro am Turm“ war fester Bestandteil der Gmünder Kneipenszene. Jetzt bleibt zwar die Wirtin, aber sonst wird einiges neu. Das Lokal heißt jetzt „Wirtshäusle am Turm“. Dies ist die Antwort auf veränderte Ansprüche der Gäste.

Mittwoch, 26. April 2023

Thorsten Vaas

„Auf gut Schwäbisch: Du muasch an toten Hund oifach a mol begraben“, sagt Siegfried Bürger, der Verpächter des Lokals am Fünfknopfturm. Nun war das Bistro zwar nicht tot, aber es lief auch nicht mehr so, dass Wirtin Irene Bürger jeden Abend zufrieden die Kasse abrechnete. Für Siegfried Bürger, Verpächter und Ehemann in Personalunion, war klar: „Wir müssen etwas ändern.“

