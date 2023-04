Gmünd: Schmiedgassen ohne Busse = Fußgängerzone?

Die geplanten Änderungen in den Schmiedgassen erregen die Gemüter. Ein geteiltes Echo gibt es besonders zu den zusätzlichen Parkplätzen, während beim Thema Busse eine kurzfristige Lösung gefordert wird. Eine Fraktion reicht einen Fragenkatalog im Rathaus ein.

Mittwoch, 26. April 2023

Was läuft schief in den Schmiedgassen? Ein Blick in die Vordere Schmiedgasse an einem Mittwochnachmittag genügt: Vorm Café Mikro sitzen sich die Gäste fast gegenseitig auf dem Schoß, um die letzten Sonnenstrahlen des noch zaghaften Frühlingstags zu genießen, während die komplett bestuhlte Terrasse auf der anderen Straßenseite leer bleibt. Denn die liegt im Schatten.

Alle paar Minuten fährt ein Bus, manchmal sind es auch gleich zwei oder drei, kaum mehr als eine Armlänge entfernt an den Cafégästen vorbei. Sieht so das Gmünder Savoir-​vivre aus? „Drinnen war halt kein Platz mehr“, begründet eine Gmünderin ihre Sitzwahl.

Vor Wochenfrist hatte die Stadtverwaltung im Rahmen eines Forums im City Center über geplante Änderungen in den Schmiedgassen informiert. Mit ihnen soll die Zeit ein Stück weit zurückgedreht werden: Unter anderem sollen die erwähnten Terrassen in der Vorderen Schmiedgasse – jedoch nicht in der Hinteren – verschwinden und der frei werdende Raum wieder als Parkplätze genutzt werden.

Es habe unterschiedliche Reaktionen aus der Bürgerschaft auf die angekündigten Neuerungen gegeben, legt Sebastian Fritz, Vorsitzender der Fraktion sozial.ökologisch.links (söl) im Gmünder Gemeinderat, dar. „Mit zum Teil großem Bedauern wurde die Aufhebung der aktuellen Regelung aufgenommen“, berichtet er.





Was Anwohner, Gewerbetreibende, Kunden und Passanten am Mittwoch zu den angedachten Plänen für die Schmiedgassen sagten, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

