Normannia Gmünd verlängert mit Stürmer Dogukan Dogan

Der Mittelstürmer Dogukan Dogan hat seinen Vertrag mit dem Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd verlängert. In seiner ersten Saison beim FCN kam der 23-​Jährige bisher auf 18 Einsätze und drei Tore.

Mittwoch, 26. April 2023

Benjamin Richter

45 Sekunden Lesedauer



Dogukan Dogan bleibt dem 1. FC Normannia Gmünd erhalten. Der 23 Jahre alte Offensivspieler, 1,80 Meter groß und beidfüßig, hat in seinem ersten Jahr im Schwerzer seine Vielseitigkeit bewiesen und sich das Vertrauen verdient, das die Normannia in ihn setzt.

In seiner ersten Saison bei den Gmündern kam der gebürtige Göppinger bis jetzt auf 18 Einsätze, erzielte drei Tore und war einmal als Vorbereiter aktiv.

So war es für den Sportlichen Leiter Stephan Fichter keine Frage, mit „Dogu“, wie ihn seine Mitspieler rufen, zu verlängern und ihn weiter an die Normannia zu binden. „Dogu ist ein Spieler, der technisch nahezu perfekt ist. Er ist offensiv flexibel einsetzbar und dadurch sehr wertvoll für uns“, so Fichter nach den Vertragsverhandlungen.





Welches Fazit Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic aus Dogans erster Saison im Trikot des FCN zieht, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 27. April. Auch online ist die ganze Ausgabe im iKiosk erhältlich.



