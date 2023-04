Tischtennis: Mögglingen marschiert zum Meistertitel

Foto: TV Mögglingen

Als Aufsteiger ist dem TV Mögglingen in der Bezirksliga Rems die Überraschung geglückt: Schon drei Spieltage vor dem Saisonende steht er als Meister fest. Sein Teamgeist macht den TVM zur Heimmacht, die in der Mackilohalle seit 2019 ungeschlagen ist.

Mittwoch, 26. April 2023

Benjamin Richter

Im Zwölferfeld der Bezirksliga holt sich das TVM-​Team um Mannschaftsführer Raphael Blessing mit 39:5 Punkten, gleich mit sechs Punkten Vorsprung vor dem Topfavoriten TV Oeffingen II, den Titel und schafft damit den direkten Durchmarsch in die Landesklasse.

In nur zwölf Monaten hat man damit, nach dem Double im Vorjahr mit der Meisterschaft in der Bezirksklasse und dem Bezirkspokalsieg sowie dem dritten Platz bei den Baden-​Württembergischen Pokalmeisterschaften 2022 in der Klasse Herren C, den vierten und gleichzeitig bislang größten Erfolg in der mehr als 50-​jährigen Abteilungsgeschichte eingefahren. Mit dieser Erfolgsserie hat die zweitkleinste Abteilung des TVM einen weiteren Höhepunkt erreicht.





Welche Höhepunkte die starke Saison des TV Mögglingen geprägt haben und welcher weitere Mitte Mai in Koblenz anstehen könnte, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die vollständige Ausgabe auch online im iKiosk.

Wer hätte das vor der Saison für möglich gehalten? Die erste Herrenmannschaft des TV Mögglingen sichert sich in der Tischtennis-​Bezirksliga Rems als Aufsteiger bereits drei Spieltage vor dem Saisonfinale die Meisterschaft.

