Verwaltungsverband: Aus dem Leintal hoch auf die Frickenhofer Höhe

Foto: dw

Die Zeiten, in denen der Gemeindeverwaltungsverband Leintal-​Frickenhofer Höhe in der Ortsmitte von Leinzell in beengten Räumen arbeitete, sind vorbei. Die neuen Räume auf der Hochebene in Göggingen sind bezogen, ein Tag der offenen Tür folgt.

Mittwoch, 26. April 2023

Gerold Bauer

Beengt war die Situation des Verwaltungsverbands Leintal-​Frickenhofer Höhe am früheren Standort in Leinzell. Inzwischen fand der Umzug in das neue Verbandsgebäude in Göggingen statt, das alle Anforderungen an eine moderne Verwaltung erfüllt.







Im neuen Verwaltungsgebäude gibt es am 13. Mai ab 11 Uhr einen Tag der Offenen Tür mit Bewirtung und einem Spielangebot für Kinder.



