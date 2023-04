Freigestellter Pfarrer: Bischof Fürst entscheidet am 11. Mai

Diözese Rottenburg-​Stuttgart

Die Entscheidung über die Zukunft des freigestellten Pfarrers aus der Region soll am 11. Mai fallen. Dies hat die Pressestelle der Diözese Rottenburg-​Stuttgart mitgeteilt. Die Anwälte des Pfarrers kritisieren Bischof Gebhard Fürst.

Donnerstag, 27. April 2023

Jürgen Widmer

Bei dem seit Oktober 2022 wegen sexueller Grenzverletzungen vom Dienst freigestellten Pfarrer aus dem Dekanat Ostalb sei in mehrfacher Weise ein „von unanständiger Distanzlosigkeit gekennzeichnetes Verhalten“ festzustellen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kritik gibt es derweil vom Verteidiger des betroffenen Pfarrers, Rechtsanwalt Rüdiger Martis: Er weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass das Strafverfahren gegen den beschuldigten Pfarrer eingestellt wurde.





Um welche Vorwürfe es im Strafverfahren ging, und welche Kritik die Anwälte des Pfarrers am Bischof haben, lesen sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.







