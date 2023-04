Großkopf stellt in London neue persönliche Marathon-​Bestzeit auf

Foto: Rolf Bayha

Den besten Wettkampf in seiner 20-​jährigen Läufer-​Karriere feiert der Gmünder Johannes Großkopf vom Sparda-​Team Rechberghausen nach einer Rekordzeit von 2:29:00 Stunden beim London-​Marathon.

Donnerstag, 27. April 2023

Benjamin Richter

Die Euphorie bei Hannes Großkopf, der seit 14 Jahren im Trikot des Sparda-​Teams Rechberghausen sportlich unterwegs ist, hält noch Tage nach seinem Zieleinlauf am Londoner Buckingham-​Palast an. 2:29:00 Stunden zeigte die große Uhr am Zielbogen, als die Zeit des Gmünder Ausdauersportlers nach 42 Kilometern und 195 Metern durch die britische Hauptstadt genommen wurde.

„Ich war selbst überrascht, dass es mir so gut ging“, berichtet Großkopf seinem Trainer Pit Maier aus Bargau, der sich vor mehr als 30 Jahren mit seiner Bestzeit von 2:19:45 Stunden zur deutschen Elite zählen durfte.

„Mir ging es vom Start bis ins Ziel so wahnsinnig gut und ich hatte nie einen Einbruch“, erzählt der Gmünder Sportler des Jahres und präsentiert mit Stolz seine Durchgangszeiten mit einem Kilometerschnitt von knapp 3:33 Minuten. Wie ein Uhrwerk sei er gelaufen.





