Kunstturnen: TV Wetzgau strebt den nächsten Heimsieg an

Foto: fabro

Die Bundesliga-​Mannschaft des TV Schwäbisch Gmünd-​Wetzgau möchte nach dem Heimsieg zum Auftakt gegen die TG Saar am Samstag zu Hause gegen Cottbus nachlegen.

Donnerstag, 27. April 2023

Thomas Ringhofer

Der TV Schwäbisch Gmünd-​Wetzgau hat mit einer „sehr guten zweiten Hälfte“, so Trainer Paul Schneider, am vergangenen Samstag erfolgreich die neue Bundesliga-​Saison eröffnet. Mit einem weiteren Triumph am Samstag könnte die Schneider-​Truppe den perfekten Start hinlegen – und die Weichen für eine tolle Saison legen. Doch der Coach warnt vor einem starken Gegner. Gegen den SC Cottbus gab es schon immer enge Duelle. Vorteile der Wetzgauer: Das zweite Mal in Folge hat das Team Heimrecht. Los geht es am Samstag um 17 Uhr in der Großsporthalle.





Noch zur Halbzeit mussten die rund 700 Zuschauerinnen und Zuschauer in derGmünder Halle zittern. Der TVW lag gegen die TG Saar zurück, doch konnte er schließlich einen noch ungefährdeten ersten Saisonsieg einfahren. „Diese Stärke unseres Teams will ich am Samstag während des ganzen Wettkampfes sehen. Gegen Cottbus steht uns ein harter Kampf bevor. Seit jeher waren es gegen den SC enge Duelle – wir sind gefordert, doch wir wissen auch, wie stark wir sind“, bringt es der Trainer auf den Punkt.





Warum die Wetzgauer zuversichtlich sind und weshalb sie den Gegner trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen, lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



