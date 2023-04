TSB: Wochenende soll zur großen Feier werden

Vier Spieltage vor Schluss hat der TSB Gmünd weiter einen einstelligen Tabellenplatz in der Handball-​Oberliga im Visier. Am Sonntag ab 17 Uhr soll die Revanche gegen Absteiger TSV Wolfschlugen gelingen. Zuvor kann das Bezirksliga-​Perspektivteam, der TSB Gmünd II, sein Meisterstück perfekt machen. Spielbeginn ist um 14.45 Uhr. Beide Partien werden in der Großsporthalle ausgetragen.

Donnerstag, 27. April 2023

Thomas Ringhofer

Der ganze Verein hofft am Sonntag auf einen großen Feiertag. Schon im Spiel ab 14.45 Uhr kann die zweite Mannschaft gegen den TV Brenz die Bezirksliga-​Meisterschaft perfekt machen. 16 Siege in Serie begeistern auch den Oberliga-​Trainer, aus dessen Sicht der direkte Durchmarsch in die Landesliga ein immens wichtiger Schritt wäre. Für einige TSB-​Eigengewächse, die bereits auch schon Oberliga-​Luft schnuppern durften, wäre es der bislang größte Erfolg ihrer handballerischen Laufbahn. Jung und wild – das hat beim TSB ohnehin Tradition und trägt längst Früchte.





Erstmals seit Januar spüren die Gmünder wieder den Rückenwind von zwei Siegen nacheinander. Der Oberliga-​Klassenerhalt ist nun auch rechnerisch perfekt. Dass der TSB nun zum dritten Mal in Folge auf einen bereits feststehenden Absteiger trifft, soll der Spannung keinen Abbruch tun. „Wir haben gezeigt, dass wir weiterhin komplett fokussiert bei der Sache sind“, sagt Michael Stettner über die Pflichtsiege gegen Altenheim (33:30) und Steißlingen (40:28). Zum Ende seiner Premierensaison hat sich der Trainer mit seinem Team neue Ziele gesetzt: Die Serie soll ausgebaut und damit ein einstelliger Tabellenplatz zurückerobert werden. Als Zehnter liegt der TSB derzeit nur einen Zähler hinter Herrenberg zurück.

