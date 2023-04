Wie Kinder in der Grundschule Durlangen einen Streit schlichten

An der Christoph-​von-​Schmid-​Schule in Durlangen lernen Kinder, dass Auseinandersetzungen häufig auf Missverständnissen beruhen und man Konflikte oft dadurch lösen kann, indem man einfach in Ruhe miteinander redet. Dabei zeigt sich, dass Kinder diese Aufgabe oft besser meister können, als wenn Erwachsene als „Problemlöser“ eingreifen.

Donnerstag, 27. April 2023

Gerold Bauer

Annika Golob hat Erziehungswissenschaften studiert und erläutert, warum das Angebot „Schulsozialarbeit“ inzwischen auch in einer ländlichen Schule ihren Platz hat und welche Rolle beim Beilegen von Konflikten den Schülerinnen und Schülern selbst zukommt. Ein Grund, warum eine Schule sehr viel mehr bieten muss als nur die althergebrachte Vermittlung von Fachwissen, liegt auch in den veränderten Bedingungen der Gesellschaft begründet.





Die Rems-​Zeitung bietet am 27. April Einblicke in die Schulsozialarbeit und erklärt, wie das Beilegen von Konflikten in einer Dorfschule funktionert!











