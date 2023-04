Handball: HSG Bargau-​Bettringen kämpft um den zweiten Platz

Foto: Stoppany

Im letzten Saisonspiel trifft die HSG Bargau-​Bettringen am Samstag um 18 Uhr in der Uhlandhalle auf den TV Gerhausen. Beide Mannschaften haben noch die Möglichkeit, sich die Vizemeisterschaft in der Handball-​Landesliga Staffel IV zu sichern.

Freitag, 28. April 2023

Thomas Ringhofer

30 Sekunden Lesedauer







Dass am Samstag in der Uhlandhalle auch Verabschiedungen anstehen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Gerhausen patzte letzte Woche zu Hause gegen Hofen/​Hüttlingen, ist jedoch brandgefährlich. Die routinierte Truppe um Linkshänder Daniel Bux verfügt über einen ausgeglichenen und kampfstarken Kader. Lange führte Gerhausen die Tabelle an, ehe es im Hinspiel von Bad Saulgau abgelöst wurde. Die HSG siegte seinerzeit in überzeugender Manier mit 28:33. Allerdings erwischte die HSG im Januar einen Fehlstart und verspielte mit 1:7 Punkten die Tabellenführung und die möglichen Aufstiegschancen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



231 Aufrufe

122 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen