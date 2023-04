Prüfung für Malteser Rettungshunde Gmünd

Foto: privat

Die Malteser Rettungshundestaffel ist eine wichtige Einrichtung, wenn es darum geht, vermisste Personen aufzuspüren und zu retten. Die Hunde und ihre Helfer sind das ganze Jahr über rund um die Uhr einsatzbereit. Nun wurde ihre Einsatzfähigkeit geprüft.

Freitag, 28. April 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 23 Sekunden Lesedauer



Insgesamt 22 Teams und ihre Helfer nahmen daran teil, um ihre Fähigkeiten im Umgang mit den Rettungshunden unter Beweis zu stellen. Dabei mussten sie eine Reihe von Prüfungen absolvieren, um sicherzustellen, dass sie in jeder Situation bestens vorbereitet sind.Der Prüfungstag begann mit einem theoretischen Fachfragentest, bei dem alle Hundeführer ihr Wissen unter Beweis stellen mussten. Anschließend wurden die Hunde auf ihre Fähigkeit getestet, vermisste Personen auf freiem Gelände zu finden und anzuzeigen. Dabei mussten die Teams auch ihr Sozialverhalten gegenüber Menschen und anderen Hunden demonstrieren. Bevor es dann in ein Waldgebiet in Iggingen zur Vermisstensuche ging, mussten alle vorherigen Prüfungsteile erfolgreich bestanden werden.In dem 30.000 Quadratmeter großen Waldgebiet wurden von den Prüfern zwei Versteckpersonen platziert, die von den Teams innerhalb von 20 Minuten gefunden werden mussten. Hierbei zeigte sich, dass die Hunde und ihre Helfer auch in stressigen und unvorhersehbaren Situationen hervorragend funktionieren und alle Aufgaben souverän meistern konnten.Nach dem erfolgreichen Abschluss der Prüfung gratulierten die Prüfer und der stolze Staffelleiter Michael Berger allen Teams zu ihrer Leistung und betonten, wie wichtig ihr Einsatz für die Gesellschaft ist. Die Malteser Rettungshundestaffel Schwäbisch Gmünd verfügt nun über insgesamt 18 geprüfte Flächensuch-​Teams und vier geprüfte Mantrailing-​Teams, die bereit sind, in Notfällen schnell und professionell zu handeln.Prüflinge mit Prüferteam und Prüfungsorganisator waren: Laila Westphal mit Leo (MHD Freiburg), Hannes Kaiser (Prüfer MHD Rottenburg), Sabrina Romeike mit Liko (MHD Freiburg), Helmut Schreiner mit Blacky, Dorothee Wohlfahrt mit Kaya, Christian Stölzle mit Nala, Tina Rösch (Prüfungsorganisator), Ingrid Beck mit Carlo (alle MHD Schwäbisch Gmünd), Gudrun Kaiser (Prüferin MHD Rottenburg) und Michael Berger mit Emma sowie Ramona Heissenberger mit Filou (MHD Schwäbisch Gmünd).Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Malteser Rettungshundestaffel hat, kann sich gerne unter rettungshunde.​gmuend@​malteser.​org melden und an einem Schnuppertraining teilnehmen.

602 Aufrufe

334 Wörter

3 Stunden Online



