SG Bettringen: 20 Spieler sagen für neue Saison zu

In der kommenden Saison 2023/​24 werden sich die meisten Spieler der ersten Mannschaft des Fußball-​Landesligisten SG Bettringen auch weiterhin das rot-​schwarze Trikot überstreifen. Laut dieser SGB-​Pressemitteilung stehen aber auch fünf Abgänge fest.

Das Team um die beiden Kapitäne Christian Strobel und Paul Stich, der bereits für zwei weitere Jahre zugesagt hat, wird ligaunabhängig größtenteils zusammenbleiben. Nachdem der langjährige Sportliche Leiter Oliver Glass schon viele Zusagen in der Winterpause bekommen hat, haben sich jetzt auch noch SGB-​Torjäger Dennis Wolf und Mittelfeld-​Youngster Dario Avigliano in den Gesprächen mit Teammanger Ralph Schneider und dem neuen Sportlichen Leiter Sebastian Sorg für eine weitere Saison in Bettringen entschieden. „Wir sind mehr als glücklich, dass unsere Spieler trotz sehr guter anderer Angebote der SGB treu bleiben. Das spricht für unsere Truppe und für das Trainerteam um Steffen Mädger“, sagt Sorg.Bereits jetzt schon hat der A-​Jugendliche Selim Yücel im Kader der ersten Mannschaft einen festen Platz gefunden. Weitere Talente aus dem Jugendbereich stoßen als Neuzugänge zu den Aktiven. „Unser Ziel wird weiterhin sein, dass wir Spieler aus der eigenen Jugend, aber auch aus unserer zweiten Mannschaft, an die Aktiven I heranführen und sie ihre Chance bekommen“, so Schneider.Den Verein zum Saisonende verlassen werden Bastian Herr (Sportfreunde Lorch), Marcel Knödler (FC Mögglingen), Tim Adam (TSV Ruppertshofen), Kenny Spengler (TSV Waldhausen) und Sven Frank. „Wir bedanken uns schon jetzt für das Engagement und den Einsatz, den unsere Abgänge für die SGB gezeigt haben. Es spricht für sich, wenn man sieht, wie lange die meisten Spieler bei uns waren“, so Sorg.Von den Spielern, die in dieser Saison in der ersten Mannschaft zum Einsatz gekommen sind, haben für die neue Saison zugesagt: Marco Hauke, Emilio Pinto, Leon Niemeier, Robin Fischer, Mustafa Zemaj, Dominik Schweidler, Yannic Sigloch, Yannick Seitzer, Ralph Molner, Paul Stich, Christian Strobel, Dario Avigliano, Tino Reichelt, Dominik Bertsch, Max Berghaus, Can-​Luca Groiß, Manuel Müller, Klemens Möldner, Selim Yücel und Dennis Wolf.

