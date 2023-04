Tierschutz: 100. Mitglied im Verein Rehkitzrettung in Lorch

Foto: vrkrl

Michaela Sackmann ist das 100. Mitglied im Verein Rehkitzrettung Lorch. Die Arbeit des Vereins stellten die Macher kürzlich bei einer Infoveranstaltung im Bürgerhaus vor. Gesucht werden weitere Unterstützer.

Freitag, 28. April 2023

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer



Am vergangenen Sonntag fand im Bürgerhaus in Lorch eine Informationsveranstaltung des neuen Vereins „Rehkitzrettung Lorch e.V.“ statt. Trotz des schönen Wetters und anderer Veranstaltungen im Umfeld war die Veranstaltung gut besucht und ein voller Erfolg. Der Verein stellte in einem kurzweiligen Vortrag seine Arbeit und die Vorgehensweise bei der Kitzrettung vor. Dabei wurde auch die Drohne des Vereins präsentiert, die bei der Suche nach Rehkitzen auf den Feldern eingesetzt wird.







