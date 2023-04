Beilage „Wochenende“: Der Mai kommt — und die Bäume blühen

Ein langes Wochenende wartet auf die meisten Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung. Und es soll weitgehend trocken bleiben. Da bietet sich eine Wanderung durch die schöne Landschaft zwischen Wald und Alb an. Oder auch ein gepflegter Hock unter einem frisch aufgestellten Maibaum – mit einem Blick in die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.

Samstag, 29. April 2023

Für das lange Wochenende haben wir interessanten Lesestoff im Gepäck. Unter anderem ein Interview mit Dirk Engehausen, dem Chef des Gmünder Spielwarenherstellers Schleich. Ältere werden sich sicherlich noch an die Schlumpf-​Figuren erinnern, die in den 70er– und 80er-​Jahren in keinem Kinderzimmer fehlen durften – und die bei Sammlern heiß begehrt waren. Doch das Unternehmen hat sich weiterentwickelt. Wie, das erzählt der Schleich-​Chef in unserem Interview.





Darüber hinaus stellt unser Reporter den Eschacher Teilort Holzhausen als Schauort vor. Das Dorf zeichnet sich unter anderem durch seine enge Gemeinschaft sowie durch seine liebevoll gestalteten Winkel aus. Darüber hinaus hat unser Reporter einen berühmten Holzhausener aufgetan, dessen Ideen heute brandaktuell anmuten.









Erstmals präsentieren wir auch einen Wandertipp von „Ostalbwanderer“ Markus Weber, der im Internet seine Wandererfahrungen teilt. Darüber hinaus gibt es viele Vereinsnachrichten, Spannendes und Wissenswertes sowie viel Rätselspaß.





