Jugend in Heubach: Demokratie braucht engagierte Demokraten

Fotos: gbr

In Heubach gibt es bald einen Jugendgemeinderat. Im Vorfeld diskutierten der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister von Baden-​Württemberg, Thomas Strobl, und Landrat Dr. Joachim Bläse mit Jugendlichen aus Heubach über Bürgerbeteiligung.

Samstag, 29. April 2023

Gerold Bauer

37 Sekunden Lesedauer



Der Heubacher Bürgermeister Dr. Joy Alemazung erinnerte daran, dass zu allen Zeiten die jeweils aktuelle Jugend in der Kritik stand. Dem wolle er widersprechen. Die Heubacher Jugend sei aktiv, weltoffen und wolle das Geschehen in ihrer Stadt mitgestalten.





„Bürgerbeteiligung. Politische und gesellschaftliche Entwicklung und die Rolle der Jugendlichen“ – so lautete das Thema am Freitagabend in der gut gefüllten Heubacher Stadthalle. „Klingt spannend und ist auch spannend“, sagte dazu Ramona Kunz-​Glass, die durch den Abend führte und eine Diskussionsrunde moderierte. Demokratie und Freiheit seien nicht nur Worte, sondern auch Werte, sagte sie einleitend und zitierte dazu den ersten deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss.

