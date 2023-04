Benefiz-​Konzert des Lions Club: Kris Garfitt posaunt für die Jugend

Foto: dez

Das 18. Benefizkonzert des Lions Club Schwäbisch Gmünd-​Aalen-​Ellwangen ging dieses Mal zugunsten von Jugendlicher. Kris Garfitt, Gewinner des internationalen ARD-​Musikwettbewerbs im Fach Posaune, konnte für den Abend gewonnen werden. Begleitet wurde er von der Pianistin Seri Dan.

Montag, 03. April 2023

Sarah Fleischer

Der Abend mit den beiden renommierten Musikern war zugleich auch eine Jubiläumsveranstaltung des Lions Club Schwäbisch Gmünd-​Aalen-​Ellwangen, den es 2023 seit 60 Jahren gibt. Sogar der Partner-​Club Rueil Malmaison war aus Frankreich angereist.



Mit Kris Garfitt bekamen die Besucher einen absoluten Meister an der Posaune zu hören. Gemeinsam mit der koreanischen Pianistin Seri Dan bot er an diesem Abend ein vielfältiges Programm von Stücken mit viel Witz und Leichtigkeit über Romantisches bis hin zu Emotionalem.



