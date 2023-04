FC Bargau: Manuel Doll wird neuer Trainer

Foto: FC Bargau

Der Fußball-​Bezirksligist FC Bargau ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Kevin Hegele, der am Saisonende aufhört, fündig geworden. Manuel Doll (Bildmitte) übernimmt zur neuen Spielzeit das Traineramt bei der ersten Mannschaft.

Montag, 03. April 2023

Alex Vogt

40 Sekunden Lesedauer



Die Besetzung des Traineramts beim Bezirksliga-​Tabellenführer FC Bargau in der Saison 2023/​24 ist entschieden. Neuer Hauptverantwortlicher bei der ersten Mannschaft wird Manuel Doll, der aktuell noch beim Ligakonkurrenten TV Straßdorf tätig ist, dort aber zum Saisonende sein Engagement beenden wird.Nachdem der aktuelle Trainer Kevin Hegele zur neuen Runde nicht mehr zur Verfügung steht, konnten die Verantwortlichen des FC Bargau nun einen passenden Nachfolger finden. „Es war ein intensiver Prozess, um die Trainerposition ideal zu besetzen. Wir als Verantwortliche haben eine klare Vorstellung über die Anforderungen an unseren zukünftigen Trainer. Mit Manuel Doll haben wir einen Trainer gefunden, der menschlich perfekt in das Bargauer Umfeld, zum bestehenden Trainerteam und der Mannschaft passt und uns fußballfachlich helfen wird, unsere sportlichen Ziele zu erreichen“, sagt Abteilungsleiter Christoph Betz.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



267 Aufrufe

163 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen