Gmünd: Wer hat das Skelett gestohlen?

Foto: privat

Das Skelett Horscht ist weg. Es hatte seine Heimat vor dem Atelier des Gmünder Künstlers Udo Schurr. Ein dreister Dieb hat den Knochenmann entführt. Jetzt läuft die Fahndung.

Montag, 03. April 2023

Thorsten Vaas

26 Sekunden Lesedauer



Besonders bitter: Schurr konnte die Tat zwar genau beobachten, aber nicht verhindern. „Ich habe eine Überwachungskamera an meinem Atelier. Die gibt mir sofort Nachricht, wenn sich dort jemand rumtreibt“, so Schurr. So auch, als sich der Bösewicht dem Strandkorb näherte, in dem Horscht gerade seine faulen Knochen ausruhte.

298 Aufrufe

106 Wörter

55 Minuten Online



