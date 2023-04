Evangelische Dekanate Schwäbisch Gmünd und Aalen wollen fusionieren

Einstimmig hat die Synode des evangelischen Kirchenbezirks Aalen bei ihrer Frühjahrssitzung die Fusion mit dem Kirchenbezirk Schwäbisch Gmünd beschlossen. Der Zusammenschluss tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft.

Sonntag, 30. April 2023

Franz Graser

Damit entsteht das Dekanat Ostalb, das bis auf wenige Ausnahmen deckungsgleich ist mit den politische Grenzen des Kreises, als neuer Evangelischer Kirchenbezirk Ostalb. Dem muss allerdings am kommenden Freitag auch die Bezirkssynode Schwäbisch Gmünd zustimmen, wovon Beobachter jedoch ausgehen.





Dekan Ralf Drescher sagte, nachdem in den letzten Jahren und Jahrzehnten in erheblichem Maße Pfarrstellen reduziert worden seien, müssten nun in der mittleren Leitungsebene die Strukturen angepasst werden. Konkret bedeutet dies, dass in der Landeskirche rund 15 Dekanstellen wegfallen und in der Folge Kirchenbezirke fusionieren. Weil die Gmünder Dekanin und vormalige Wasseralfinger Pfarrerin Ursula Richter am 1. November diesen Jahres in den Ruhestand trete, werde die Dekanatsstelle in Gmünd nicht mehr besetzt.







Zum Teil übernimmt der Aalener Dekan Ralf Drescher Aufgaben auch im Gmünder Bereich, zum Teil werden weitere Verantwortliche mit einbezogen. Mit Inkrafttreten der Fusion 2026 ist Drescher, dessen Amtszeit offiziell am 31. Januar 2029 endet, Dekan des neuen Kirchenbezirks. In Schwäbisch Gmünd wird nach Richters Weggang Reiner Kaupp geschäftsführender Pfarrer.

Man sei auf dem Weg, etwas Neues zu schaffen, sagte der Vorsitzende der Synode, Heinz Schmidt, und dieser Weg solle nun mit den Beschlüssen in Aalen und Schwäbisch Gmünd befestigt werden. Das Ziel, sagte sein Bruder Wolfgang, der Vorsitzende der Gmünder Synode, sei eine bestmögliche Rahmenstruktur, um das Evangelium in Wort und Tat mit den Menschen zu teilen. (Viktor Turad)





Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



