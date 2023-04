Fußball: 1. FC Normannia gewinnt mit 1:0 in Ehingen-​Süd

Archivfoto: Zimmermann

Der Sieg der Normannia war historisch: Noch nie ging man nach einem Spiel in Ehingen-​Süd auch nur mit einem Punkt nach Hause, und nun gleich ein Dreier. Zufriedenheit bei der Normannia allenthalben. Und auch das dritte Spiel in der Fußball-​Verbandsliga in Folge zu Null gespielt. Die Gmünder Normannia bleibt auf Kurs und strebt weiter mit großer Macht die Relegationsspiele im Juni zum Aufstieg in die Oberliga an.

Sonntag, 30. April 2023

Thomas Ringhofer

Die Platzherren legten mit großem Druck los, und Gmünds Keeper Yannick Ellermann konnte sich schon nach wenigen Sekunden auszeichnen, als mancher Fan von Ehingen-​Süd das Leder schon im Normannia-​Netz zappeln sah. Ehingen war kurzzeitige gut im Spiel, aber das sollte sich rasch ändern. Ab Minute fünf kam die Normannia zu guten Torchancen. War Jermain Ibrahim noch ohne Torerfolg, blieb Fabian Kianpour in der siebten Minute erfolgreicher. Ein Angriff über links schloss der neue Goalgetter der Normannia erfolgreich zum 1:0 ab. Dass es bei diesem Spielstand bleiben sollte, glaubte hüben wie drüben eigentlich niemand.







Ehingen-​Süd kam nun zu Chancen, aber entweder ging das Leder knapp über das Tor, oder Schlussmann Ellermann war auf dem Posten. In der 33. Minute hatte Tim Grupp allein vor dem Tor stehend das 2:0 auf den Füßen, doch der Ball versprang und das Leder landete im Toraus. Die Gmünder Defensive hatte nun die sonst so erfolgreiche Offensive der Platzherren fest im Griff. Dauerläufer Marvin Gnaase umkurvte in der 42. Minute drei Gegenspieler, doch sein Schuss ging am Tor vorbei.





Wie die zweite Hälfte verlief, lesen Sie im Spielbericht von Uwe Beck in der Rems-​Zeitung vom Dienstag.



