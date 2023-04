Handball: TSB Gmünd II ist Bezirksligameister

Foto: Stoppany

Die zweite Mannschaft des TSB Gmünd hat ihr großes Ziel erreicht und ist seit Samstagnachmittag Titelträger der Handball-​Bezirksliga.

Sonntag, 30. April 2023

Thomas Ringhofer

19 Sekunden Lesedauer



Mit einem hochverdienten 36:21-Erfolg gegen den TV Brenz am letzten Spieltag der Bezirksliga, sicherte sich die Mannschaft von Trainer „Rudi“ Rascher den Titel vor heimischer Kulisse und macht als Aufsteiger damit den Durchmarsch in die Landesliga perfekt.







Ein ausführlicher Bericht der Partie des TSB-​Perspektivteams in der Großsporthalle folgt in Kürze in der Rems-​Zeitung



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



239 Aufrufe

76 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen