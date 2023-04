Handeln in schwierigen Zeiten: Bewegt sein und selbst etwas bewegen

Wie ist das eigentlich mit dem Bewegen? Muss man erst selbst emotional bewegt sein, um tatsächlich etwas zu bewegen? Und wie wirken sich die politischen Rahmenbedingungen darauf aus, ob man Mut und Lust dazu hat oder lieber den Kopf in den Sand steckt. „Man kann man ja sowieso nix bewegen!“ Diesen Satz hat der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister von Baden-​Württemberg, Thomas Strobel im Gespräch in Heubach als den dümmsten aller Sätze bezeichnet. Und er machte den Jugendlichen in der Rosensteinstadt Mut, etwas anzupacken. Denn nur wenn man sich anstrenge, sich engagiere — dann bestehe auch die Chance auf Erfolg. Lesen Sie dazu auch die „Marginalien“ der Rems-​Zeitung — hier online in voller Länge und gratis!

Es sind keine ruhigen Zeiten, in denen man gemütlich beim Frühstück seine RZ liest, sich zurücklehnt und zufrieden feststellt, dass alles in geordneten Bahnen läuft. Kein Tag vergeht, an dem nicht neue negative Schlagzeilen die Freude an der morgendlichen Butterbrezel einschränken. Die Nachricht zum Beispiel, dass Gmünd trotz nennenswerter Investitionen in Sachen Förderung des Radverkehrs laut einer aktuellen ADFC-​Erhebung die Erwartungen nicht erfüllt, hat manchem zu denken gegeben.

Unbestritten sinnvoll ist die Nutzung regenerativer Energie. Eigene Windräder in den Garten zu stellen, hat aber wenig Sinn. Die Sonne vom Hausdach in Strom umwandeln hingegen schon. Gut, dass es Leute wie die Mitglieder des Vereins „Nachhaltige Zukunft Waldstetten e.V.“ gibt, die mit Workshops auch jenen Möglichkeiten aufzeigen, die zwar nicht im großen Stil agieren können, aber sich trotzdem nicht mit „Nichtstun“ abfinden wollen. Der Workshop für Balkonkraftwerke in der Stuifenhalle kam jedenfalls sehr gut an. (pilatus)







