Abwasser spült Geld aus Lorchs Kassen

jtw

Bürgerinnen und Bürger in Lorch müssen sich auf höhere Abwassergebühren einstellen. Die Gründe sind Sanierungen und ein Neubau.

Dienstag, 04. April 2023

Jürgen Widmer

35 Sekunden Lesedauer



Der Spielraum der Stadt ist gering. Die richtige Abwasserentsorgung gehört zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. Die Gebühren dafür müssen kostendeckend erhoben werden, das heißt, es darf nicht mehr Geld in die Kassen der Städte und Gemeinde spülen, als die jeweilige Leistung kostet. Umgekehrt heißt es aber auch: Wenn Lorch jetzt Geld in das Abwassersystem pumpt, muss die Stadt Gebühren anheben, bis sie wieder kostendeckend sind. Nun sollen das Kanalsystem und die Kläranlage saniert werden, zudem braucht’s einen neuen Faulturm. Der alte war 2019 explodiert. Dies wird ungefähr 8,2 Millionen Euro kosten. Außerdem muss die Stadt in ihre Kanäle inverstieren.





Wie es mit der Kläranlage weitergeht und ob Waldhausen schon bald mit einem Baustellenchaos rechnen muss, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



