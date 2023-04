Frühjahrsputzete am Salvator

Foto: fabro

Rund zwei dutzend Freiwillige traten zur Frühjrahrsputzete am Salvator in Schwäbisch Gmünd an — trotz durchwachsenem Wetter.

Dienstag, 04. April 2023

Sarah Fleischer

16 Sekunden Lesedauer



Aufgerufen zur Putzete hatte die Katholische Kirchengemeinde, damit sich die Gmünder Wallfahrtskirche ihren zahlreichen Besuchern in der Karwoche und Ostern im besten Licht präsentieren kann.





Was zur Putzete alles dazugehört und wer ebenfalls bei der Aktion mithalf, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



194 Aufrufe

65 Wörter

46 Minuten Online



Beitrag teilen