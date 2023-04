Hohenstadt und Horn: Bauliches Vermächtnis von Adel und geistlicher Herrlichkeit

So groß die Unterschiede sein mögen, so auffällig sind die Parallelen zwischen den Schlossanlagen Hohenstadt und Horn. Sie gehören zum Bild– und Textband „Schlösser und Gärten in Baden-​Württemberg“, der nun vorgestellt wurde. Das Buch befasst sich, so der Untertitel, mit der Architektur und Selbstdarstellung des reichsfreien Adels und geistlicher Herrschaften

Dienstag, 04. April 2023

Gerold Bauer

Die Schlossanlagen in Horn und in Hohenstadt stehen an exponierten Plätzen über dem Lein– beziehungsweise über dem Kochertal. Gleichzeitig sind sie herausragende Beispiele für die Baukunst ihrer Zeit, der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sie stehen auch exemplarisch für die vielfältigen Schlossbauten und Schlossgärten, die vom reichsfreien Adel in der Frühen Neuzeit in Baden-​Württemberg erstellt wurden. Dazu sind auch die vielen anderen Schlösser in unserer Region zu zählen: Alfdorf, Leinzell, Essingen, Hohenroden, Neubronn, Laubach, Untergröningen, Fachsenfeld. Nikolaus Graf Adelmann , Eigentümer von Schloss Hohenstadt, und die „Schloss Horn Aktivisten“ Reinhold Fischer und Dr. Elmar Schmid waren in Esslingen dabei, als im „Alten Rathaus“ der Bild– und Textband vorgestellt wurde.

