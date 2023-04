Hund nach Unfall entlaufen

Foto: NicoLeHe /​pix​e​lio​.de

Nach einem Unfall am Montagabend auf der B298 nahe Mutlangen ist ein Hund geflüchtet. Sein Herrchen musste von einem Arzt ruhig gestellt werden.

Dienstag, 04. April 2023

Thorsten Vaas

Der 46-​jährige Mann war nach Angaben der Polizei auf der B298 zwischen der Abzweigung Pfersbach und der Abzweigung Durlangen unterwegs, als er gegen 22.10 Uhr mit seinem Wagen von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich, rutschte die Böschung hinab und blieb auf dem Dach liegen. Anschließend konnte der Fahrer sich und seinen Hund selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. „Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann jedoch äußerst unkooperativ“, heißt es im Polizeibericht. Der Aufforderung, sich in den Rettungswagen zu begeben und den Beamten den verletzten Hund zu übergeben, sei er nicht nachgekommen. Er habe massiven Widerstand geleistet. Während das Herrchen wegen „seines weiterhin extrem aggressiven Verhaltens“ von einem Arzt ruhig gestellt werden musste, riss sich der Hund los und lief in den Wald. Nach Angaben der Polizei ist der Hund nach wie vor verschwunden. Zumindest wurde er am Montagnacht nicht gefunden. Als Grund für den Unfall vermutet die Polizei Alkohol– und Drogeneinwirkung.

