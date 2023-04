Kinderherzen in Iggingen zum Ostalbkreis-​Jubiläum

„50 Jahre Ostalbkreis“ wird dieses Jahr gefeiert. Um ein schönes Zeichen zu setzen, sollen bunte Holzherzen in den Gemeinden aufgestellt werden. In Iggingen werden von den drei Kindergärten und der Grundschule rund 200 Herzen bemalt und aufgestellt.

Dienstag, 04. April 2023

Gerold Bauer

40 Sekunden Lesedauer



Den Anfang haben die Grundschüler gemacht. Nach einem vereinbarten Farbkonzept durften sich die Schüler und Schülerinnen der Grundschule Iggingen mit Dot-​Painting – einer in Australien bekannten Kunstrichtung – kreativ verwirklichen. Allen gelang dies mit viel Motivation und Geschick, sodass 100 individuelle Herzen entstanden.Von Mai bis September ist der „Ostalb-​Sommer“ geplant. Die 42 Kommunen des Ostalbkreises werden an unterschiedlichen Wochenenden interessante und abwechslungsreiche Jubiläumsveranstaltungen durchführen. Das Programmheft liegt unter anderem im Igginger Rathaus aus.Unter dem Themenschwerpunkt „Entdecken“ findet am Sonntag, 21.Mai, ab 14 Uhr die Geburtstagsveranstaltung für den Ostalbkreis in Iggingen statt. Bei einem „Lebendigen historischen Ortsrundgang“ und verschiedenen Mitmachangeboten wird die reiche Geschichte der „alten“ Gemeinde Iggingen lebendig. Es wird ein erlebnisreicher, unterhaltsamer Sonntagnachmittag geboten und für beste Bewirtung ist gesorgt.

