Ostereier färben mit Naturfarben — So geht’s

Sie gehören zum Osterfest wie der Schokoladenhase, zu hunderten schmücken sie den Schechinger Osterbrunnen: Die Ostereier. Sie selbst zu färben, ist für Viele Tradition. Das geht nicht nur mit Wasserfarben, sondern auch mit Dingen, die man in Küche und Garten findet.

Dienstag, 04. April 2023

Sarah Fleischer

Wer das vermeiden, aber zu Ostern nicht aufs Eierfärben verzichten will, dem bietet die Natur reichlich Alternativen: Auch verschiedenen Pflanzen lässt sich fast der komplette Regenbogen herstellen.



Wie das geht, wissen Doris Kurz von den Landfrauen Schwäbisch Gmünd und Christoph Schramm vom BUND Baden-​Württemberg.

