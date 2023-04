An Karfreitag bleibt die Jazzmission stumm

Kein Jazz im Kulturcafé „a.ls.o.“ am Karfreitag: Die geplante Jam-​Session mit der Big Baand aus Aalen fällt aus. Grund ist das so genannte „Tanzverbot“ an stillen Feiertagen. Dem Verein „Jazzmission“ würde ein Bußgeld von 1500 Euro drohen, wenn er sich darüber hinwegsetzt.

Mittwoch, 05. April 2023

Jürgen Widmer

„Die Gefahr einer hohen Geldstrafe will und kann der Verein nicht riskieren“, sagt Flum, „deshalb muss die geplante Jazz-​Jam-​Session der Gmünder Jazzmission am Karfreitag muss leider entfallen.“





Was sind die Hintergründe für das Verbot? Warum darf in Stuttgart und Würzburg mit „Heidenspaß“ gefeiert werden? Die Antworten gibt es am Gründonnerstag in der Rems-​Zeitung.



„Wir sind zunächst nur von einem Tanzverbot ausgegangen“, sagt Matthias Flum, Vorsitzender des Vereins Jazzmission. Doch dann kam ein entsprechender Hinweis aus dem Ordnungsamt der Stadt, und auch Oberbürgermeister Richard Arnold warnte noch einmal öffentlich im Integrationsbeirat. Wer an Karfreitag gegen das einschlägige veranstaltungsverbot verstößt, muss mit einem erheblichen Bußgeld rechnen.

