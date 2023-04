Das Gmünder Wochenblatt LOKAL gibt’s hier digital

Schauort Walkersbacher Tal, Tipps rund um Bad und Caravaning und ein Nachrichten-​Rückblick aus der Region: Das neue Gmünder Wochenblatt LOKAL ist da. Am Mittwoch zunächst ausschließlich digital, die gedruckte Ausgabe erreicht die Haushalte aus technischen Gründen am Donnerstag.

Mittwoch, 05. April 2023

Benjamin Richter

Das Wochenblatt der Rems-​Zeitung ist die kostenlose Wochenzeitung für Schwäbisch Gmünd und Umgebung. Auflage: mehr als 58.000 Stück. Das Gmünder Wochenblatt LOKAL wird an alle erreichbaren Haushalte in Schwäbisch Gmünd, Alfdorf, Bartholomä, Böbingen, Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, Ober– und Untergröningen, Pfahlbronn, Ruppertshofen, Schechingen, Spraitbach, Täferrot, Waldhausen und Waldstetten verteilt. Außerdem liegt es in vielen Kiosken und an anderen Stellen aus.







Zur Digitalausgabe des Gmünder Wochenblatts LOKAL geht es hier. Auch die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt’s online. Sie ist im iKiosk zu finden.

