Der Regionalliga-​Vizemeister DJK Gmünd

Foto: Stoppany

Ob es für die DJK Gmünd in die 3. Liga gehen kann, ist von Verbandsseite aus immer noch nicht geklärt. In der abgelaufenen Saison sicherten sich die Gmünder Volleyballerinnen in der Regionalliga Süd überraschend den zweiten Platz hinter dem Meister MTV Ludwigsburg.

Mittwoch, 05. April 2023

Alex Vogt

44 Sekunden Lesedauer







Welche Erfolgsfaktoren Hohmann rückblickend aufführt und auf welchen Positionen sich die DJK Gmünd für die neue Saison verstärken möchte, lesen Sie im Bericht von Thomas Ringhofer in der Rems-​Zeitung vom 5. April.



Was die Trainerfrage bei der DJK Gmünd angeht, hat Volleyball-​Abteilungsleiter Klaus-​Jürgen Roos immer ein gutes Näschen. So auch mit Christian Hohmann, der das Regionalliga-​Team im Spätsommer 2022 übernahm und für alle überraschend zur Vizemeisterschaft führte – mit der Option für mehr.„Jede Spielerin und jeder im Trainerteam hat ihren beziehungsweise seinen Puzzlestein dazu beigetragen, dass wir es so weit geschafft haben. Der zweite Platz gibt uns eventuell die Möglichkeit, nächste Saison in der 3. Liga zu spielen. Aber selbst Platz vier wäre in dieser Runde ein fantastisches Ergebnis gewesen“, blickt der A-​Lizenz-​Trainer Christian Hohmann auf die erfolgreichen vergangenen Monate zurück.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



233 Aufrufe

178 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen