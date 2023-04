Tischtennis-​Damen aus Untergröningen gewinnen 6:4 in Süßen

Foto: Marco Herter

Die Tischtennis-​Damen des TSV Untergröningen setzen sich bei der TTG Süßen mit 6:4 durch. Nach langer Durststrecke geben die jüngsten Erfolge Rückenwind. Jedoch zu spät: Der Abstieg der Mannschaft aus der Oberliga steht bereits fest.

Mittwoch, 05. April 2023

Benjamin Richter

59 Sekunden Lesedauer



In den Einzelpartien konnte sich Laura Henninger gegen das sichere Spiel von Martina Bechtel nicht durchsetzen und verlor mit 0:3. Am Nebentisch gewann Miriam Kuhnle Durchgang eins gegen Nadine D’Elia, Satz zwei und drei gingen an die Gegnerin, und eine Führung in Durchgang vier konnte nicht ins Ziel gebracht werden, so dass am Ende eine 1:3-Niederlage feststand und die Gastgeberinnen mit 3:1 in Führung gingen.





Mit einem Sieg im Kofferraum kehren die Damen des TSV Untergröningen zusammen mit ihrer treuen Fanclique zurück von der Auswärtspartie im Filstal. Allerdings zu spät sind sie wieder „in der Spur“: In der Rückrundentabelle der Oberliga belegen sie zwar einen komfortablen fünften Platz, am Ende zählt jedoch nur die Gesamttabelle und danach ist der Abstieg besiegelt.Zu Beginn setzten sich in den Doppeln Laura Henninger und Cristina Krauß gegen die Paarung Mona Brock und Nina Bösel mit 11:2 im Entscheidungssatz durch. Miriam Kuhnle und Sabine Holzwarth mussten dagegen Martina Bechtel und Nadine D’Elia mit 1:3 den Sieg überlassen.

