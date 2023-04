Versuchter Totschlag und schwerer Raub: Verhandlung am Landgericht Ellwangen

Ein Überfall in seiner Gmünder Wohnung ging für einen Rentner glimpflich aus. Der Fall von versuchtem Totschlag wird nun vor dem Landgericht Ellwangen verhandelt. Angeklagt sind drei Männer, einer davon mutmaßlich ein Bekannter des Opfers.

Mittwoch, 05. April 2023

Sarah Fleischer

Zweiter Tag der Hauptverhandlung der Zweiten Großen Jugendkammer am Ellwanger Landgericht. Die drei Angeklagten, 30, 23 und 19 Jahre alt, werden in Hand– und Fußfesseln aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Staatsanwalt Peter Laiolo legt ihnen versuchten Totschlag in Tateinheit mit versuchtem schwerem Raub zur Last.

Im Mittelpunkt steht die Aussage des 51-​jährigen Rentners, in dessen Gmünder Wohnung sich der dreiste Überfall am Abend des 17. Oktober 2022 ereignet hat. Zwei Angeklagte haben den Sachverhalt bereits gestanden. Der dritte wiederholt seine Aussage vom ersten Verhandlungstag, er könne sich nicht erinnern.







Was genau an jenem Tag passierte und wie der psychologische Sachverständige die Aussage des dritten Angeklagten beurteilt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



