Warnstreik der IG Metall bei Mercedes-​Benz in Gmünd

Foto: picture alliance /​dpa | Friso Gentsch

Im Rahmen der Tarifbewegung im Kfz-​Handwerk ruft die IG Metall Aalen/​Schwäbisch Gmünd die Beschäftigten zu einem Warnstreik mit Kundgebung auf. Diese beginnt in diesen Minuten am Donnerstagmittag vor der Mercedes-​Benz-​Niederlassung in der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd.

Donnerstag, 06. April 2023

Benjamin Richter

Im Metallhandwerk laufen in diesem Jahr einige Entgelttarife aus, etwa in der Kfz-​Branche, in der die bisherigen Vereinbarungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern in den meisten Tarifgebieten bis 30. März Gültigkeit besaßen.

Die Diskussionen um die Forderungen laufen seit Monaten, bislang konnte keine Einigung erzielt werden. Im Handwerk sind die Laufzeiten der Tarifverträge in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich.





Welche konkreten Forderungen die Gewerkschafter am Donnerstag in Gmünd an die Arbeitgeber richteten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 8. April. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

