125 Jahre Musikverein Gschwend

Foto: mvg

Der Musikverein Gschwend wird 125 Jahre alt. Das wird mit einem Festakt und einem Konzert gefeiert.

Freitag, 07. April 2023

Thorsten Vaas

48 Sekunden Lesedauer



Der Musikverein Gschwend feiert in diesem Jahr sein 125-​jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass veranstaltet der Verein verschiedene Feierlichkeiten. Den Auftakt macht der offizielle Festakt am Sonntag, 16. April, um 17 Uhr in der Gemeindehalle Gschwend. Die aktive Kapelle des Musikvereins Gschwend wird den Abend musikalisch begleiten. Eine Bilderausstellung zur Vereinsgeschichte wird eröffnet und das weitere Programm des Jubiläumsjahres vorgestellt. Der Eintritt ist eine Spende.

Ein weiteres Highlight folgt am Freitag, 21. April. Ab 20 Uhr wird das Jubiläumskonzert in der Gemeindehalle Gschwend stattfinden. Die aktive Kapelle unter der Leitung von Frieder Geiger eröffnet den Konzertabend zum Motto „Musik verbindet — ein Leben lang“. Im Anschluss gestaltet die Partnerkapelle aus Oberösterreich, die Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach, den zweiten Teil des Abends. Obmann Markus Achleitner und die Kapellmeister Christian Weixlbaumer, Johannes Stadlmayr und Matthias Achleitner sind gerne der Einladung nach Gschwend gefolgt. Die Saalöffnung ist ab 19 Uhr geplant.

Zusätzlich dürfen sich die Besucher bei schönem Wetter am Sonntag, 23. April, um 11 Uhr noch auf ein gemeinsames Platzkonzert der Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach und dem Musikverein Gschwend vor der Mehrzweckhalle freuen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



358 Aufrufe

195 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen