Energiepreisbremse: Lange Wartezeiten bei EnBW ODR

Foto: tv

Wer derzeit beim Kundenservice der EnBW ODR anruft, muss teilweise lange warten. Grund sind die vielen Fragen zur Energiepreisbremse, teilt der Ellwanger Energieversorger mit.

Freitag, 07. April 2023

Thorsten Vaas

43 Sekunden Lesedauer



Auch die Antwort auf Briefe und E-​Mails könne derzeit bis zu vier Wochen oder länger dauern, schreibt das Unternehmen weiter. Rund 200.000 Briefe zu den Entlastungen hat die EnBW ODR kürzlich an Kundinnen und Kunden im Versorgungsgebiet verschickt. Nicole Fritz, Pressesprecherin der EnBW ODR, erklärt: „Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben ist eine Mammutaufgabe. Das Thema ist sehr komplex – verständlich, dass auch unsere Kundinnen und Kunden Fragen zur Umsetzung haben.“ Antworten darauf gibt es derzeit am schnellsten online. Unter Informationen zur Strom-​, Gas– und Wärmepreisbremse finden sich Fragen und Antworten sowie ein Erklärvideo zu den Preisbremsen. Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz berät unter der kostenfreien Telefonhotline 0800/​78 88 900 zu den Energiepreisbremsen.Kundinnen und Kunden, die sich wegen eines Umzugs, Abschlags-​änderungen oder der Übermittlung von Zählerständen an die EnBW ODR wenden möchten, können die Online-​Services nutzen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



185 Aufrufe

173 Wörter

48 Minuten Online



Beitrag teilen