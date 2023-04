Gmünd: Ein Loch als Stolperfalle in der Schmiedgasse

Vorsicht! Wo sich Hintere und Vordere Schmiedgasse treffen, klafft auf der Verkehrsinsel am Schmiedturm ein Loch im Boden. Einer der Pflastersteine fehlt, darunter geht es ungefähr einen halben Meter ins Erdreich. Die Ursache ist bekannt.

Freitag, 07. April 2023

Jürgen Widmer

Mittlerweile hat die Stadt Schwäbisch Gmünd das Loch abgesperrt, damit niemand versehentlich hineintritt. Auch die Ursache ist bekannt.





Doch wie können Bürgerinnen und Bürger Schäden melden? Was ist die Ursache für das Loch? All dies steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



„Hoit, do is a Spoit, passt’s auf, dass kaner einefoit“, heißt es auf gut Wienerisch bei Wolfgang Ambros. In der Schmiedgasse klaffte am Donnerstagmorgen kein Spalt, sondern ein Loch im Pflaster. Ein Pflasterstein fehlte, darunter gähnt jetzt ein Loch von ungefähr einem halben Meter Tiefe.

