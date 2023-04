Klinik-​Krieg zwischen Kreis und Stadt in Gmünd

1960 drohte im Hinblick auf einen Krankenhaus-​Neubau sogar der „Gmünder Schwabenstreich“. Die ehemalige Bildungseinrichtung St. Ludwig hatte ab 1942 immer mehr die Rolle des ersten Kreiskrankenhauses.

Mancher Gmünder erntet heute ungläubiges Staunen, wenn er als seine Geburtsstätte St. Ludwig angibt: „Was! Du bist in einem Seniorenzentrum auf die Welt gekommen?“ Fast schon in Vergessenheit geraten ist die bedeutende, zeitweise sogar dramatische Rolle, die St. Ludwig für die Entwicklung des Gmünder Krankenhauswesen spielte. Und tatsächlich war es so, dass eine ganze Generation von „Altkreislern“ vor allem in den geburtsstarken 1950er-​Jahren im damals eher spartanisch ausgestattet ersten Kreiskrankenhaus das Licht der Welt erblickten.

